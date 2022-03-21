Їхнє точне місце знаходження невідомо, скоріше за все, вони перебувають у Новій Каховці.

Міський голова Берислава Олександр Шаповалов та один місцевий активіст майже три доби перебувають у полоні окупантів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"У суботу, 19 березня, близько 11 години дня, рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Вже три доби вони перебувають у полоні", - зазначив він.

За словами Лагути, вчора Шаповалову дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх.

Він уточнив, що мер Берислава має проблеми із серцем та важко переніс захворювання на коронавірус, відтак рідні хвилюються за стан його здоров’я.

"Точне місце знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених невідоме, скоріше за все, вони перебувають у Новій Каховці, де рашисти їх утримують. Разом із центральною владою з’ясовуємо всі обставини та робимо все можливе, аби всі, хто зараз перебуває у полоні рашистів, повернулися додому", - наголосив голова ОВА.

Раніше російські окупанти викрали українського журналіста Олега Батуріна.

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