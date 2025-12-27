На фронті загинув командир РДК Денис Капустін

Захисник України загинув на Запорізькому напрямку.

На війні проти російських окупантів загинув командир і засновник "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Капустін (Нікітін) на позивний White Rex.

Як повідомили в РДК, це сталося сьогодні вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання.

За попередніми даними, він загинув через приліт FPV-дрона.

Хто такий Денис Капустін

Денис Капустін корінний москвич, народився у 1984 рокі.

Перебував у розшуку РФ як "учасник терористичної організації". 16 листопада 2023 року Нікітін заочно отримав пожиттєвий термін ув'язнення у РФ.

Капустін був прихильником Євромайдану, а з 2017 року взагалі проживав в Україні.

У 2022 році в Україні заснував та очолив Російський добровольчий корпус - групу росіян, які прагнули припинення правління російського диктатора Володимира Путіна, та боролися за Росію без Путіна. У серпні 2022 року підрозділ увійшов до складу Головного управління розвідки України.

У березні 2023 року разом із кількома членами РДК Нікітін провів рейд у Брянській області, а в травні брав участь у вторгненні в Бєлгородську область спільно з легіоном "Свобода Росії".

4 червня 2023 року, командуючи взводом добровольців, захопив полонених і пропонував віддати їх губернатору Бєлгородщини В'ячеславу Гладкову, але той відмовився зустрічатися з членами РДК, тому полонені поповнили обмінний фонд України.

