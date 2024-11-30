Захисник загинув за чотири дні до свого дня народження.

У бою з російськими окупантами загинув український журналіст, кіносценарист, поет та прозаїк Мирослав Кулик. Своє життя за Україну поет віддав в Авдіївці, що на Донеччині. Про це повідомив брат військового Тарас Кулик на своїй сторінці у Facebook.

"В бою з Росією віддав своє життя мій брат - Мирослав Кулик в місті Авдіївка, Донецької області", - написав він.

Поет загинув за чотири дні до свого дня народження. 29 листопада йому мало б виповнитися 57 років.

Відео дня

Водночас директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрій Бондар також підтвердив загибель Мирослава Кулика. Зокрема він написав:

"На російсько-українській війні у бою під Авдіївкою загинув воїн Мирослав Герасимович (Кулик). Був журналістом, літератором, музикантом. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пам'ятаймо...".

У пресслужбі Національної спілки журналістів України додали, що Мирослав Кулик був не лише журналістом, а й активним громадським діячем, адже брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

"Він писав вірші, прозу та сценарії. В останні роки жив у Романівці на Київщині. У перші дні повномасштабної війни разом із братом Тарасом пішов служити - спочатку в ППО, потім став кулеметником у ДШВ", - зазначили у повідомленні.

Загибель українців на війні

Як писав УНІАН, на фронті загинула санітарна інструкторка евакуаційного відділення 3-ї окремої штурмової бригади Валентина Нагорна з позивним "Валькірія". Своє життя за Україну бойова медикиня віддала разом зі своїм коханим.

Також повідомлялось, що на полі бою загинув футбольний тренер з Києва Денис Скляренко. Як стало відомо, захисник загинув на Куп'янському напрямку, виконуючи бойові завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: