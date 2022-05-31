Ворог несе втрати в живій силі і техніці.

На Криворізькому напрямку російські окупанти будують укріплення і мінують узбережжя річки Інгулець.

Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Олександр Вілкул.

"Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але стабільною. Наші Збройні Сили проявляють мужність і героїзм, успішно виконують поставлені бойові розпорядження, продовжують проводити успішні бойові операції на південному від нас напрямку", - йдеться в повідомленні.

За його даними, ворог несе втрати в живій силі і техніці.

"Орки змушені посилювати свої оборонні позиції - навіть зривають плити з доріг, щоб побудувати собі укріплення, а також проводять мінування узбережжя річки Інгулець. Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків і мінометів. Вночі орки обстріляли прикордонну територію Зеленодольської громади. Вдень - Широківську громаду. Слава Богу, ніхто не постраждав", - повідомляє Вілкул.

Також сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, орки завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.

"Триває розмінування територій. Сьогодні наші сапери знешкодили чотири ракети від "Урагану" на території Апостолівської громади. Ситуація в самому Кривому Розі та районі знаходиться під повним контролем Збройних сил України та військової адміністрації. Поза контролем сьогодні були тільки грозові хмари, які погриміли під час однієї з повітряних тривог", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті контратаки на півдні від Кривого Рогу знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки.

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