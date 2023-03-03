Так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви.

У Луганській області російські окупанти позбавили людей можливості отримувати пенсії та інші соціальні виплати через відключення банкоматів.

Таким чином, так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати через відключення банкоматів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні, проте через таку організацію люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші.

Війна в Україні - російська окупація

Як повідомляв УНІАН, видання CNN опублікувало матеріал, у якому розповідається про те, як Росія заздалегідь спланувала і фінансувала центри для катувань в Україні. Зазначається, що до в'язниць у першу чергу потрапляли люди, що мали відношення до українських державних органів або громадянського суспільства - активісти, журналісти, держслужбовці та вчителі.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у січні повідомив, що російські окупанти залякують жителів Луганської області і створюють нові катівні. Зокрема, загарбники планували створити сім в'язниць на тимчасово окупованій частині Луганської області, куди саджатимуть тих, хто відмовиться воювати.

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