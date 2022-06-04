Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 252 громадяни, які постраждали від ворожих атак.

За добу на Миколаївщині внаслідок обстрілів окупантів поранено 9 людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, найбільше обстрілів зазнали Баштанський район та Миколаїв.

Також обстріли зафіксовані в Березнегуватській громаді - горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила голова облради.

Замазєєва додала, що загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 252 людини, які постраждали від ворожих атак, а також 73 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, російські загарбники збільшили інтенсивність обстрілів українських військ із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки в Миколаївській області.

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