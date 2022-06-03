Внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині за добу поранені 23 людини.
Про це повідомила очільник Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших громадах. Пошкоджено будівлі приватних підприємств, адмінбудівлі та житлові будинки", - розповіла вона.
За словами Замазєєвої, окупанти продовжують хаотично гатити і по житловим районам Миколаєва.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила очільник облради.
Вона уточнила, що станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 260 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, ще 36 постраждалих отримують допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, російські загарбники збільшили інтенсивність обстрілів українських військ із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки в Миколаївській області.