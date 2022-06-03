Наразі у лікарнях перебувають 260 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині за добу поранені 23 людини.

Про це повідомила очільник Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших громадах. Пошкоджено будівлі приватних підприємств, адмінбудівлі та житлові будинки", - розповіла вона.

За словами Замазєєвої, окупанти продовжують хаотично гатити і по житловим районам Миколаєва.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила очільник облради.

Вона уточнила, що станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 260 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, ще 36 постраждалих отримують допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, російські загарбники збільшили інтенсивність обстрілів українських військ із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки в Миколаївській області.

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