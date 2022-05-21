Деякі їх угруповання викликають подив, що межує зі сміхом.

Російські військові не перестають дивувати. Так, у тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області "друга армія світу" має настільки мізерне матеріальне забезпечення, що викликає лише подив і навіть сміх.

Про це повідомили у телеграм-каналі селищної ради.

Наприклад, підрозділ росіян, який "квартирується" в одному з місцевих клубів, ходять в заношеному домашньому одязі, деяких чоловіків бачили навіть в жіночих лосинах, а замість берців носять калоші або гумові капці.

За інформацією селищної ради, живуть окупанти здебільшого в установах соціальної інфраструктури і в деяких будинках місцевих жителів. Крім того, окупувавши села громади, російські військові випилюють ліс.

Бойові дії на території громади не ведуться. Втім, як і раніше, відсутній інтернет, слабкий мобільний зв'язок (пробивається тільки в окремих місцях), гостро не вистачає ліків, немає можливості зняти готівку.

Водночас виїхати з окупації на підконтрольну українській владі територію неможливо, окупанти повністю закрили блокпости на в'їзд і на виїзд.

Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою в Харківській області. 14 травня ЗСУ контратакували російські війська на Ізюмському напрямку, відкинувши їх мінімум на 10 км. Так, ворог, що знаходився в Підвисокому, масово передислокується в Гороховатку.

Нагадаємо, російські окупанти виявилися нездатні взяти штурмом Харків. Журналісти газети The New York Times пишуть, що поразка під Харковом - це друга велика поразка російської армії після її відступу з Києва минулого місяця.

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