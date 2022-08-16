В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

У напрямку Зелений Гай – Новогригорівка росіяни пробували вести штурмові дії, проте українські захисники завдали противнику втрат і змусили відійти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік Білої Криниці, Андріївки та Лозового.

"Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом", - додали у відомстві.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

"Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують систематично нищити скупчення живої сили і склади боєприпасів ворога", - підсумували у Генштабі.

Як відомо, у російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через нещодавні удари українських військових по мостах. Через ці події почався масовий вивіз родин російських загарбників з Херсона.

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