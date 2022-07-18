Корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

"На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар.

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