В ДСНС повідомляють, що на 80% завали ліквідовані, 8 людей не виходять на зв'язок.

На причетність до коригування ракетних обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей.

Про це повідомив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук "Суспільному".

В ефірі телеканалу "FreeДом" речник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий повідомив, що рятувальники цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару російськими окупантами по Вінниці. За його словами, на 80% завали ліквідовані. На даний момент 23 людини загиблі, серед яких троє дітей. "8 людей не виходять на зв'язок, тому і Нацполіція і ДСНС проводять пошук цих людей",- сказав він. Кутовий розповів, що кінологи та піротехніки провірили всю територію. "Дуже мала вірогідність , що під завалами будуть знайдені люди", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр".

За даними начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 12:00 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих від зазначених ракетних ударів: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 залишаються на стаціонарному лікуванні.

Загинули 23 людини, серед яких 3 дітей.

Мер Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що внаслідок ракетного удару по місту зазнали пошкоджень більш як 50 житлових будинків.

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