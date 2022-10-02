Ще троє людей перебувають у лікарні.

На Сумщині автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на ворожій міні, водій загинув.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком". Віз з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі", - зазначив він.

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За словами Живицького, у автомобілі перебувало четверо людей, наразі троє у лікарні, а один із них, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.

"На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються. Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині", - додав голова ОВА.

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Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман та довколишні населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Попри це, продовжували спроби наступу противника на інших ділянках східного фронту. За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Разом з тим окупанти продовжують бити по українських містах та знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 60 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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