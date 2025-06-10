На Сумщину на один з найгарячіших напрямків терміново потрібна потужна вантажівка для батальйону безпілотних систем 'Стрікс' 47 ОМБр

Всюдихід потрібен для евакуації поранених побратимів, підвозу боєприпасів, витягування застряглих в багнюці авто, коли на дорогах повний треш тощо.
ВАЖЛИВО: хлопці вже знайшли більшу частину суми, залишилося зібрати символічні 36 тисяч гривень, щоб придбати гарно підготовлену до бездоріжжя автівку IFA (на фото).
Це допоможе зберегти як пікапи, яких і так постійно не вистачає, так і людські життя.
Люди, збір ТЕРМІНОВИЙ - машину треба викупити вже у вівторок, 10 червня - тому дуже просимо поквапитись, адже важлива кожна година!
Ціль: 84 000 ₴
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/kTaBrnp2i
Номер картки банки
4441 1111 2016 8871
Допоможімо хлопцям, щоб вони мали змогу ефективно нищити русню!