Про суттєві втрати армії РФ повідомили в ЗСУ.

На Таврійському напрямку Сили оборони України минулої доби потужно "засмажили" російських окупантів та знищили майже пів тисячі загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації від Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що армія України продовжує вести оборону на сході та півдні, а також реалізує наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

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Зокрема, українські підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.

"Загальні втрати ворога склали 472 особи", - сказано у повідомленні.

Також знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Ще знищено склад боєприпасів ворога.

При цьому, воїни оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Донеччині за минулий тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25

Водночас, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень. Окрім того, здійснив 906 артобстрілів.

Так, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Українські воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Разом з тим, на Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Що відомо про нові втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Бахмутському напрямку Силами оборони України було знищено 157 окупантів.

Відповідно до ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 жовтня 2023 року вбитими орієнтовно склали 288 тисяч 630 осіб, у тому числі 860 за минулу добу.

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