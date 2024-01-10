Втрати ворога в техніці за добу – "мінус" 42 одиниці.

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують нищити окупантів. Лише за добу ліквідовано майже 400 осіб.

Як повідомив бригадний генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 705 артобстрілів.

Тарнавський підкреслив, що наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

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"Загальні втрати окупантів минулої доби склали 391 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 17 БпЛА та 7 автомобілів", - інформував бригадний генерал.

Війна в Україні - ситуація на Авдіївському напрямку

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун днями розповів, що на Авдіївському напрямку лише за місяць майже 100 російських загарбників здалися у полон та припустив, що через морозну погоду, кількість бажаючих здатися в полон серед окупантів буде зростати. Також через погіршення погодних умов противник зменшив кількість артилерійських обстрілів і запусків БПЛА.

Як відомо, зокрема під Авдіївкою вже тривалий час йдуть запеклі бої, ворог штурмує позиції українських захисників.

У грудні президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїй армії захопити Авдіївку у Донецькій області до кінця року. У Кремлі хотіли "почати рік з перемог на фронті".

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські окупанти у грудні мали незначні просування вперед біля Авдіївки, зокрема, південніше залізничної лінії, яка проходить на північний захід від Степового - приблизно 7 км на північний захід від міста.

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