Двох російських загарбників було взято в полон.

Триває знищення російських сил на Таврійському напрямку. Зокрема, за добу ліквідовано майже 500 окупантів та 50 одиниць техніки.

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, ворог завдав за добу 1 ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, окрім того здійснив 685 артобстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон", - зазначив він.

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За словами Тарнавського, знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 11 танків, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Близько 80 відсотків з цього - на Донеччині.

Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

Війна в Україні - ситуація на Таврійському напрямку

Як повідомляв УНІАН, днями в ОСУВ "Таврія" інформували, що на Таврійському напрямку українські воїни продовжують наступ та мають частковий успіх південніше Роботиного (Пологівський район Запорізької області).

Сьогодні речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про оперативну ситуацію на напрямку, зокрема й довкола Авдіївки. За його словами, ворог дещо знизив свою активність, але продовжує завдавати ударів по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Переважно використовуючи КАБи.

Він зауважив, що українські ракетники та зенітники "прорідили" фронтову тактичну авіацію - Су-25 та вертольоти. "Тому зараз ворог, в основному, десь відсотків 80, атакує КАБами з літаків Су-35 і Су-34.

За інформацією Штупуна, в районі Авдіївки ворог не полишає спроб захопити місто, але наші воїни там стійко тримають оборону. Крім того, він зауважив, що безуспішними були наступальні дії російських загарбників в районах Новокалинового, Степового та Первомайського. Також без успіху ворог вів штурмові дії біля Мар’їнки та Новомихайлівки - там відбито близько 20 атак.

Крім того, на уточнення щодо ситуації довкола Роботиного та Вербового, він зауважив, що ворог там проявляє невелику активність, одразу отримує жорстку відповідь і "заспокоюється на певний час".

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