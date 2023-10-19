Зокрема, втрати ворога склали 322 особи та 43 одиниці військової техніки.

На Таврійському напрямку за минулу добу російським загарбникам завдано потужних втрат.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України і наступальної операції на Мелітопольському напрямку - мають частковий успіх південно-західніше Вербового, що на Запоріжжі", - йдеться в Оперативній інформації від Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook.

Водночас, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб, за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб", - сказано у зведенні.

Зокрема, на цьому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського.

Крім того, на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак окупантів в районі Мар’їнки та 4 атаки - біля Новомихайлівки.

Також, на Шахтарському напрямку українські воїни завдали противнику втрат в районі Новомайорського, що на Донеччині, та стримують його в районах Новодарівки і східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Разом з тим, у Токмаку Запорізької області, використовуючи цивільних в якості живого щита, російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 322 особи. Знищено 43 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 – спеціальної техніки окупантів", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати РФ по 19 жовтня 2023 року орієнтовно склали вбитими близько 290 тис. 680 осіб, у тому числі 630 осіб за минулу добу.

Протягом минулої доби війська РФ атакували на декількох напрямках. На фронті відбулось 80 бойових зіткнень.

Ситуація в Авдіївці Донецької області залишається важкою. Через загострення бойових дій гуманітарну допомогу не завозять, а в місті залишаються близько 1600 осіб.

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