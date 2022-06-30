Усього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл.

На території торгового центру "Амстор" у Кременчуці додатково виявлено п'ять фрагментів тіл.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 15:30 на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 5 фрагментів тіл. Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл", - мовиться у дописі.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський назвав атаку Російської Федерації на український торговельного центру одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

27 червня збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по торговому центру "Амстор".

Наразі відомо про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулась 61 особа, з них 26 госпіталізували.

За даними Служби безпеки України, російські ракети запустили бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Курської області Росії.

Журналісти дізналися, що військові, які запускали ракети по ТЦ, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.

Тим часом радник глави офісу президента України Олексій Арестович запевнив, що Україна відповість на цей удар.

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