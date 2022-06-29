Всього вже розібрали та обстежили 75% загальної площі.

Залізобетонна плита зрушилася при розборі конструкцій торгового центру в Кременчуці, в який влучила російська ракета. В результаті інциденту постраждали два рятувальники.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій

"29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит одна з них зрушилася, в результаті чого отримали травми два співробітники ДСНС. Зараз вони знаходяться в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники вже розібрали завали на 75% загальної площі ТЦ "Амстор". До робіт залучено 392 особи та 65 одиниць техніки.

В результаті ракетного удару росіян в торговому центрі загинули 18 осіб, а також виявили вісім фрагментів людських тіл. Крім того, до медиків за допомогою звернулася 61 людина, з них 26 госпіталізовані.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

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