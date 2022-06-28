Ракети по Кременчуку запустили льотчики 52 гвардійського авіаполку.

Російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку. Ця військова частина 33310 у базується селищі Шайківка Калузької області.

Про це повідомляє проект інформування та розслідувань InformNapalm.

На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакувати ракетами Х-22 торговельний центр.

Командує 52-им авіаполком наразі здійснює полковник Олег Тимошин, який і несе безпосередню відповідальність за воєнні злочини, включаючи обстріл Кременчука та жертви серед мирних жителів. Командиром авіаційного загону в/ч 33310 являється майор Олексій Іваненко.

Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.