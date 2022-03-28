Йдеться також і про територіальну оборону.

З 29 березня у Вінницькій області заборонено продавати алкоголь військовослужбовцям.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Відзавтра, 29 березня, у Вінницькій області заборонено продаж алкоголю працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони, інших військових формувань та особам зі зброєю", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські військові у Білорусі продають пальне і продукти або обмінюють їх на алкоголь.

А у Херсоні окупанти виносять з магазинів алкоголь, сигарети і продукти.

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