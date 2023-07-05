Росіяни можуть спробувати знищити станцію без можливості її відновлення.

Теоретично варто розглядати два великі негативні сценарії на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, реактори ЗАЕС не вибухнуть самостійно, адже їхня конструкція удосконалена після Фукусіми. Втім, росіяни можуть спеціально підірвати реактори.

"Саме воно точно не вибухне. Це складніше, ніж підірвати навіть Каховську греблю. Це треба витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і щоб стався реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні зусилля, величезна кількість вибухівки - складний процес. І дякувати Богу, я не чув жодної інформації про те, що відповідна кількість вибухових речовин завезена на Запорізьку атомну. Все-таки за нею слідкують уважно, в тому числі там криво-косо, але працює МАГАТЕ. І я не думаю, що цей сценарій варто розглядати", - сказав Харченко.

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Втім, можливий варіант "нічиї", коли окупанти просто знищать можливість відновити роботу станції та її реакторів. Тим часом росіяни отримали накази виїжджати зі станції. На ротацію це не схоже.

"Найбільш погане (що можуть скоїти окупанти - УНІАН), ще раз: фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів, викид радіоактивних речовин в атмосферу. Якщо цей викид буде масований і потужно спланований, то в принципі там десь від Приуралля до Піренеїв абсолютно всі відчують. 100% Росія буде накрита до Уралу, це без питань. Якщо вскриють кришки реакторів, якщо підірвуть всю цю махіну – 6 штук. Шість гігаватних реакторів. Якщо їх підірвати настільки, що кришки знесені, повітря має доступ до активної зони і все це підіймається, то, повірте мені, буде глибоко по барабану, в який бік вітер. Щонайменше на території всієї Європи і Азії до Уралу глибоко буде по барабану, куди вітер дує", - сказав Харченко

Однак чиновник не вірить, що росіяни встигнуть підірвати шість реакторів. "Але ті, хто там на місці, такий персонал може бути, який не буде розуміти загрози", - додав він.

Харченко побоюється, що росіяни знищать можливість використання реакторів. Тоді це будуть просто радіоактивні могильники великого розміру.

"От цього я дійсно боюся, і мені дуже шкода, тому що це дуже важливий актив. І я щиро сподіваюся, що колись буде розслідувано, як сталося так, що станція не була прикрита і що станцію фактично віддали без бою", - додав він.

Ситуація на ЗАЕС - головні новини

4 липня Генштаб заявив, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків атомної електростанції розмістили сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої. Внаслідок підриву бомб не мають пошкодитися енергоблоки, але може бути створена картинка "обстрілів з боку українських сил".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у разі підриву ЗАЕС виникне спільна небезпека, оскільки "радіація нікого не залишає осторонь".

Станом на середу, 5 липня, тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція працює у штатному режимі. Радіаційний фон в межах норми.

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