Це стосується також оперативних чергових.

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції продовжили "вихідні" для українського персоналу.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили "короткотривалі вихідні" для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових", - наголошується у дописі.

При цьому, додають у розвідці, тривалість "вихідних" не уточнюється.

"Натомість на станцію повернули частину представників "Росатому". Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів", - зауважується у повідомленні.

У розвідці зазначають, що ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення - так зване "виведення в нуль".

"В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - зауважили у ГУР.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність та безумство російських окупантів.

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