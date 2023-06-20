Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00.

"У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України, вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.

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Як діють загарбники на окупованих територіях

Так, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху та співпрацю з українськими воїнами.

Також російські загарбники запровадили жорсткі фільтраційні заходи для тих українців, які намагаються врятуватися із затоплених населених пунктів окупованого лівобережжя Херсонщини.

А на захопленій частині Запорізької області окупанти мінують землю місцевих, які не взяли паспорти країни-агресора та виїхали з окупованої території.

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