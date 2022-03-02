З ладу вийшла передавальна телевежа одного з місцевих телеканалів.

Біля міста Коростень Житомирської області була повітряна атака. Є загиблі та поранені.

"Була повітряна атака. У нас там великий блокпост стоїть - пропуск на 5 напрямків. Загинули двоє людей і п’ятеро поранені. Там стоять військові, поліція та тероборона. Загинув один військовий і цивільна жінка, пасажирка автомобіля, що проїжджав", - розповів кореспонденту УНІАН міський голова Коростеня Володимир Москаленко.

Директор місцевого телеканалу "Коростеньмедіа" Світлана Барановська на своїй сторінці у Facebook написала, що з ладу вийшла передавальна вежа.

"Відбулася повітряна атака блокпосту, є поранені. Передавальна вежа "Коростеньмедіа" в Т2 вийшла з ладу", - повідомила Барановська.

Згодом на сторінці "Коростень Офіційний Інформаційний" з'явилася інформація про чотирьох загиблих.

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