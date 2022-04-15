За даними міськради, українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.

В Маріуполі російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, невідомо", - йдеться у повідомленні.

За даними міськради, українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.

"Можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі", - наголошується у повідомленні.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни використовують мобільні крематорії для знищення тіл українців.

За його словами, точна доля людей, які вирушили в бік окупованої території та були вивезені в бік Росії, невідома.

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