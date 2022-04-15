За словами міського голови, в Бучі відбувалися усвідомлені умисні вбивства українців.

За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, майже 85% тіл, які в місті зараз дістають з індивідуальних поховань і братських могил, мають отвори від куль.

Про це мер розповів в ефірі національного телемарафону.

"Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося в Бучі", - підкреслив Федорук.

Він також повідомив, що підняття на поверхню трупів на території церкви святого апостола Андрія Первозванного, ймовірно, завершать у п'ятницю. Тіла відправляють в морги, а після відповідних процедур передадуть родичам для поховання.

Різанина в Бучі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про звільнення Київської області від російських окупантів. Після цього почали спливати подробиці про звірства окупантів.

Росіяни вбивали та ґвалтували, знущалися і катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Згодом у місті виявили ще одне масове поховання.

З братської могили біля церкви святого апостола Андрія Первозванного вже дістали щонайменше 73 тіла.

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