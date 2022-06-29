На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Бурятії дружини військових зажадали повернути їхніх чоловіків додому.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Дружини військових звернулися до глави республіки Олексія Циденова, вони підкреслили, що їхні чоловіки ще в січні вирушили на "навчання" і зараз знаходяться в Україні.
За їх словами, російські військові 4 місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хворіють.
"Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості", - кажуть дружини військових.
"Телебачення не дає розголосу цьому свавіллю! Всі боятися, дана команда мовчати! Хай буде на вашій совісті смерть кожного військового в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів та чоловіків на батьківщину", — заявила дружина військового Віра Партілхаева, звертаючись до глави Бурятії Олексія Циденова.
За її словами, до звернення приєдналися дружини військових з п'ятої танкової Тацинської бригади. Відомо, щонайменше, про 30 загиблих військових з цієї бригади.
Війна в Україні:
24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.
За словами очевидців буряти, які воюють на території України, відрізняються особливою жорстокістю. Якщо росіяни переважно п'ють і мародерять на окупованих територіях, то буряти - катують, гвалтують і масово розстрілюють мирне населення.
Станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів.
Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.
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