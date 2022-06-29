На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Бурятії дружини військових зажадали повернути їхніх чоловіків додому.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дружини військових звернулися до глави республіки Олексія Циденова, вони підкреслили, що їхні чоловіки ще в січні вирушили на "навчання" і зараз знаходяться в Україні.

За їх словами, російські військові 4 місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хворіють.

"Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості", - кажуть дружини військових.

"Телебачення не дає розголосу цьому свавіллю! Всі боятися, дана команда мовчати! Хай буде на вашій совісті смерть кожного військового в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів та чоловіків на батьківщину", — заявила дружина військового Віра Партілхаева, звертаючись до глави Бурятії Олексія Циденова.

За її словами, до звернення приєдналися дружини військових з п'ятої танкової Тацинської бригади. Відомо, щонайменше, про 30 загиблих військових з цієї бригади.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

За словами очевидців буряти, які воюють на території України, відрізняються особливою жорстокістю. Якщо росіяни переважно п'ють і мародерять на окупованих територіях, то буряти - катують, гвалтують і масово розстрілюють мирне населення.

Станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів.

Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.

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