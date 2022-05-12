Вдалося поцілити у техніку окупантів, а також знищити їхній боєкомплект.

Артилеристи Національної гвардії України ефектно знищили ворожі позиції, які ті облаштували на подвір'ї одного із приватних будинків на Харківщині.

Відео опублікувало Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

На кадрах видно вдалу артилерійську атаку нацгвардійців на позиції загарбників. Знищено ворожу гаубицю "Мста-Б" с боєкомплектом, а також кількох окупантів, які перебували поруч.

"Окупанти продовжують ховати техніку біля цивільних будинків українців, розміщувати там свої позиції і, що найстрашніше, обстрілювати мирні райони Харківщини. Завдяки професіоналізму бійців артилерійських підрозділів нам вдається нещадно вибивати їх звідти", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що воїни 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка продовжують звільняти Харківщину від російських загарбників. Захисники показали фрагменти своєї важкої праці.

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