Захисники зауважили, що "клаптик за клаптиком" визволяють Україну від російських загарбників.

Воїни 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка продовжують звільняти Харківщину від російських загарбників. Захисники показали фрагменти своєї важкої праці.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

"Клаптик за клаптиком, село за селом разом з побратимами повертаємо своє - те, чому нема ціни в усьому світі - Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно знищену та трофейну техніку загарбників, а також боєприпаси, які ті кинули, поспіхом відступаючи.

Крім того, українські воїни показали фрагменти роботи піхотинців.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ поступово відтісняють російських окупантів від Харкова. Водночас він закликав українців, особливо тих, хто в тилу, "не поширювати надмірних емоцій".

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

За даними експертів, наступ ЗСУ в Харківській області ускладнює для окупаційних сил РФ обстановку на Донбасі.

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