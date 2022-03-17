За інформацією військових, загалом до позицій української армії наблизилися два гелікоптери.

Підрозділ протиповітряної оборони Збройних сил України збив російський бойовий гелікоптер Ка-52 (також відомий як "Алігатор").

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, ворожий гелікоптер збили в Бучанському районі Київщини. За інформацією військових, загалом до позицій української армії наблизилися два гелікоптери.

"В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. Унаслідок роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана", – йдеться в повідомленні Павлюка.

Раніше ЗСУ знищили танковий полк російських окупантів на Харківщині.

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