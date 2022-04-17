Попасна нагадує Маріуполь. Російські окупанти довели місто до критичної ситуації: жителі вже більше п'ятдесяти днів ховаються в бомбосховищах, а евакуація регулярно зривається через обстріли.
Інформацією про стан справ у Попасній поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй особистій сторінці на Facebook.
"Попасна —суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня — і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються. ЗСУ б‘ють окупантів, а ті знаходять все нове і нове "гарматне м‘ясо". Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають", — повідомив Гайдай.
Голова ОВА підкреслив, що жителі міста змушені вже більше п'ятдесяти днів ховатися в бомбосховищах. Майже щодня через ворожі обстріли зривається евакуація людей. Доступ до Попасної зараз дуже ускладнений.
"Ситуація в місті схожа на Маріуполь. Рашисти діють за одним сценарієм", — підсумував Гайдай.
Нагадаємо, раніше голова ОВА розповів про складну ситуацію з похованням тіл у Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст вивіз убитих став неможливий, тому їх ховають прямо у дворах житлових секторів.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.