Люди більше п'ятдесяти днів живуть в бомбосховищах, а евакуація зривається майже кожен день.

Попасна нагадує Маріуполь. Російські окупанти довели місто до критичної ситуації: жителі вже більше п'ятдесяти днів ховаються в бомбосховищах, а евакуація регулярно зривається через обстріли.

Інформацією про стан справ у Попасній поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй особистій сторінці на Facebook.

"Попасна —суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня — і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються. ЗСУ б‘ють окупантів, а ті знаходять все нове і нове "гарматне м‘ясо". Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають", — повідомив Гайдай.

Голова ОВА підкреслив, що жителі міста змушені вже більше п'ятдесяти днів ховатися в бомбосховищах. Майже щодня через ворожі обстріли зривається евакуація людей. Доступ до Попасної зараз дуже ускладнений.

"Ситуація в місті схожа на Маріуполь. Рашисти діють за одним сценарієм", — підсумував Гайдай.

Нагадаємо, раніше голова ОВА розповів про складну ситуацію з похованням тіл у Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст вивіз убитих став неможливий, тому їх ховають прямо у дворах житлових секторів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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