Сили оборони мають бути готові до того, що РФ спробує повторити сценарій Харківської області на Сумському напрямку, заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Адже ми розуміємо підступність ворога, ми розуміємо, що ворог продовжує як і раніше тримати певну кількість своїх сил та засобів зокрема і навпроти цих областей. Може відбуватися і перегрупування і нарощення. І не можна виключати, що з метою навіть не досягнення стратегічних цілей, а навіть з метою досягнення тактичних своїх завдань, ворог може спробувати зайти на нашу територію зокрема й по Сумській області. Аналогічно, як ми бачимо це зараз по Харківській", – пояснив Демченко.
Він також додав, що з цих причин РФ може проводити перегрупування на власній території вздовж державного кордону з Україною.
"Не можна сказати, що зараз у ворога достатньо сил, аби здійснити дії, аби просунутися надто сильно в глиб території нашої держави. Але з метою посіяння паніки, аби Україна тримала необхідні сили зі свого боку, ворог у будь-який момент може зробити крок зі своєї території, аби розширити зону активних бойових дій. Звісно, що за тим, що відбувається на території РФ, активно стежать наші підрозділи розвідки, як в Міноборони, так і ДПСУ. Аби військове керівництво могло реагувати на ті виклики та загрози, які несе РФ", – сказав Демченко.
Він також розповів, якою є ситуація з укріпленнями Сил оборони України в прикордонній зоні Сумщини.
"Укріплювати лінію кордону в інженерному плані неможливо через ті обстріли, які веде країна-терорист. ДПСУ, як складова Сил оборони, наші підрозділи на Сумському, Харківському та Чернігівському напрямках має свою смугу оборони, аби відбивати атаки ворога. Немає такого, як це було раніше, патрулювання прикордоння. Зараз оборона кордону з країною-терористкою відбувається у військовий спосіб", – зазначив Демченко.
Можливий наступ РФ на Сумщину: що треба знати
Напередодні очільник ГУР України Кирило Буданов заявляв, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському і Сумському напрямках, однак їм цього не вдалося.
Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що не можна виключати, що РФ піде у новий наступ на Сумщині.
На думку військового експерта Романа Світана, Україні вкрай потрібен дозвіл на використання зброї НАТО по російській території. Адже це дасть можливість захистити кордони в Сумській, Харківській та Чернігівській областях.