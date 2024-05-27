За словами Демченка, наразі у РФ немає достатньої кількості сил для того, аби швидко просунутися вглиб української території.

Сили оборони мають бути готові до того, що РФ спробує повторити сценарій Харківської області на Сумському напрямку, заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Адже ми розуміємо підступність ворога, ми розуміємо, що ворог продовжує як і раніше тримати певну кількість своїх сил та засобів зокрема і навпроти цих областей. Може відбуватися і перегрупування і нарощення. І не можна виключати, що з метою навіть не досягнення стратегічних цілей, а навіть з метою досягнення тактичних своїх завдань, ворог може спробувати зайти на нашу територію зокрема й по Сумській області. Аналогічно, як ми бачимо це зараз по Харківській", – пояснив Демченко.

Він також додав, що з цих причин РФ може проводити перегрупування на власній території вздовж державного кордону з Україною.

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"Не можна сказати, що зараз у ворога достатньо сил, аби здійснити дії, аби просунутися надто сильно в глиб території нашої держави. Але з метою посіяння паніки, аби Україна тримала необхідні сили зі свого боку, ворог у будь-який момент може зробити крок зі своєї території, аби розширити зону активних бойових дій. Звісно, що за тим, що відбувається на території РФ, активно стежать наші підрозділи розвідки, як в Міноборони, так і ДПСУ. Аби військове керівництво могло реагувати на ті виклики та загрози, які несе РФ", – сказав Демченко.

Він також розповів, якою є ситуація з укріпленнями Сил оборони України в прикордонній зоні Сумщини.

"Укріплювати лінію кордону в інженерному плані неможливо через ті обстріли, які веде країна-терорист. ДПСУ, як складова Сил оборони, наші підрозділи на Сумському, Харківському та Чернігівському напрямках має свою смугу оборони, аби відбивати атаки ворога. Немає такого, як це було раніше, патрулювання прикордоння. Зараз оборона кордону з країною-терористкою відбувається у військовий спосіб", – зазначив Демченко.

Можливий наступ РФ на Сумщину: що треба знати

Напередодні очільник ГУР України Кирило Буданов заявляв, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському і Сумському напрямках, однак їм цього не вдалося.

Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що не можна виключати, що РФ піде у новий наступ на Сумщині.

На думку військового експерта Романа Світана, Україні вкрай потрібен дозвіл на використання зброї НАТО по російській території. Адже це дасть можливість захистити кордони в Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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