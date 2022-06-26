За його словами, з ними будуть воювати жорсткіше, ніж з солдатами РФ.

Білоруські військовослужбовці зіткнуться із запеклим опором українців у разі наступу на Україну.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Він сказав, що не сумнівається в професіоналізмі і мужності білоруських військових, проте переконаний, що у них немає бойового досвіду і мотивації в цій війні.

"Українські Збройні сили зроблять їх протягом трьох діб. Всіх, хто там спробує наступати. Просто в нуль. Вони це розуміють. Якщо на нас підуть білоруси, то що буде з українськими солдатами? Вони будуть в сказі. Бо все-таки не витримали і завдали зрадницького удару. Але і відпрацювання буде відповідне, ніхто нікого не шкодуватиме", - заявив Арестович.

Радник глави ОП переконаний, що українці будуть битися з білорусами з більшою злістю, ніж з військовослужбовцями армії РФ.

"Білоруси ще не встигнуть бойовий досвід отримати, як вже все буде скінчено. Їх вбиватимуть усі - від армії до селян. Парадокс буде в тому, що вбивати будуть з більшою злістю, ніж росіян. Бо щодо російської армії ні в кого ніяких сумнівів не було, а білоруси - як би брати, як би близькі. І коли вони зрадили - це вже занадто", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Російська Федерація застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі. Загалом ворог випустив по території країни понад півсотні ракет.

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