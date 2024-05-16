Навіть найвпертіші жителі визнали, що вже давно пора виїжджати.

Україна продовжує проводити евакуацію жителів низки населених пунктів Харківської області, де нещодавно РФ розпочала новий наступ. Одним із таких міст є Вовчанськ.

"Куди б ми не подивилися, місто горіло. Через кожні сто метрів знаходився зруйнований будинок, кожні кілька секунд лунав звук снаряда, що розривався. У повітрі витав їдкий запах диму. Звуки Росії, яка методично стирає Вовчанськ з карти, переривалися лише звуком мінометного вогню у відповідь, гуркотом гравію під поліцейською машиною, яка мчить попереду, і криками про допомогу небагатьох мешканців, що залишилися в місті. Це епіцентр нового наступу на Україну з півночі", – описує те, що відбувається The Times.

На вихідних українські волонтери разом із поліцією евакуювали сотні мирних жителів із міста. Двоє добровольців зникли безвісти і, імовірно, загинули. Тепер левову частку роботи виконує поліція. Для багатьох із жителів міста, довоєнне населення якого було близько 18 тисяч осіб, це вже вдруге, коли вони рятуються від російських військ.

Відео дня

Лише поліція вже евакуювала понад 1500 людей. Станом на ранок середи майже 8000 людей були змушені покинути свої домівки в прикордонних районах після активізації військ РФ у п'ятницю, 10 травня. Навіть найвпертіші мешканці визнали, що вже давно пора виїжджати.

"Моя внучка говорила мені збиратися, але я не хотіла йти. А тепер уже занадто пізно. У мене здають нерви, вони атакують нас так сильно, що будинок трясеться. Учора згорів будинок моєї сусідки. Вона евакуювалася два дні тому і поки що нічого не знає, бо тут немає зв'язку", – сказала 79-річна Валентина, стискаючи в руках лише сумочку.

Один із місцевих жителів – 22-річний поліцейський Віталій, який уже пережив окупацію раніше – зазначив, що з 2015 року місто розвивалося. Життя в ньому розквітало, відкрилося багато місцевих підприємств.

"Але тепер прийшли ці виродки і все зруйнували. Тут усе рівняють із землею. І я дуже засмучений цим", – сказав він.

Попри труднощі, на правому фланзі Вовчанська штурмова група бійців із батальйону "Арес" Української добровольчої армії зупинила росіян і тепер перегруповується для надання допомоги в самому місті. Разом з іншими підрозділами вони були перекинуті в Харківську область для утримання лінії фронту.

"Можна сказати, що з учорашнього дня ми зупинили їх на нашому напрямку. Я не можу сказати, що вони втратили всі свої сили, але ми зупинили їхні атаки. Можливо, вони просто збирають сили, а можливо, накопичують їх. Звичайно, їхня артилерія працює. Артилерія працюватиме ще довго. Усе відбулося дуже швидко. Ми побудували бліндажі і встановили міномети приблизно за три дні. Чому ці позиції не були побудовані раніше? Вони казали, що важко створити сильні оборонні лінії, бо це близько до кордону. У мене є своя думка з цього приводу", – розповів заступник командира батальйону Степан.

Ситуація у Вовчанську: останні новини

Увечері 15 травня поліцейський офіцер Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області Ігор Харченко розповів, що російські танки заїхали у Вовчанськ і б'ють по місту. За його словами, на північних околицях міста тривали стрілецькі бої.

У зведенні щодо ситуації на фронті станом на 23:00 15 травня Генштаб ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку від початку доби підрозділи українських військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна – Липці, Лук'янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця.

Станом на той момент бої тривали на напрямках Глибоке – Липці, Лук'янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця, Плетенівка – Вовчанськ. Українські війська продовжували виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську.

Вас також можуть зацікавити новини: