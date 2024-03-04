У ЦПД кажуть, що загарбники хочуть посіяти паніку серед українців.

Росія поширює інформацію про те, що Україна нібито евакуює державних службовців з Херсона через можливий наступ окупаційної армії на місто.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що це фейк. За їхніми словами, окупанти хочуть посилити панічні настрої серед українців, в той час як російська загарбницька армія не має ресурсів для нового наступу на Херсон.

"Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом РФ" не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні Центрe протидії дезінформації у Telegram.

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У останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що минулої доби російські окупанти не наступали на Оріхівському та Херсонському напрямках. Водночас вони завдали артилерійських та мінометних обстрілів по ряду населених пунктів.

Наприкінці лютого в Об’єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони півдня повідомили, що окупанти менше використовують авіацію через "літакопад", який їм влаштували українські сили.

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