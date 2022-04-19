На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має, однак намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області.

Під час спроби наступу південніше Ізюма ворог зазнав втрат та вимушено відступив на раніше зайняті позиції.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

"Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

Водночас, продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території Білорусі до РФ.

За даними Генштабу, збройні сили РФ й надалі використовують аеродромну мережу на території Білорусі для завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Там окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше Ізюма - успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

Крім того, на Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має, однак намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області й не припиняє обстрілів населених пунктів.

Раніше стало відомо, що РФ готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Україну.

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