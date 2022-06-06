З початку повномасштабного вторгнення Росії вбиті 32 журналісти.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram-каналі.
"Цього року День журналіста має особливий присмак гіркоти. 4-й місяць повномасштабної війни - і ми втратили 32 журналісти… За 8 років війни ми втратили ще більше. Вічна пам’ять нашим борцям передової інформаційного фронту",- зазначив він.
За його словами, сьогодні журналісти, які працюють цілодобово, - це герої.
"Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість", - додав Ткаченко.
Він відзначив, що журналісти різних медіагруп, які зараз працюють на об'єднаному фронті єдиного марафону новин, поміж іншого, показали свою здатність домовлятись, співпрацювати і таким чином ставити понад усе єдину головну мету - перемогу.
Як писав УНІАН, 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотожурналіста Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.
Під Маріуполем окупанти закатували до смерті журналіста Євгена Баля.
Під Миколаєвом в бою з російськими окупантами загинув український військовий журналіст Віктор Дудар.
В селі Горенка Київської області під обстрілом окупантів загинули оператор телеканалу FoxNews П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова.
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