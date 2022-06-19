Російський солдат з Киргизстану поскаржився матері, що хоче додому, але вона не зраділа такому рішенню сина

Війна в Україні вже не радує російських окупантів. Загарбники хочуть швидше втекти додому.

Про це свідчить Нова перехоплена розмова, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час розмови російський солдат з Киргизстану розповідає матері, що затримується в Україні до півроку, тому шукатиме нові способи швидше повернутися додому.

"Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "за відходом". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили та додому відправили. Що батьки в Киргизії знаходяться і що я один в сім'ї, нікому доглядати", - розповів російський окупант.

У свою чергу батьки загарбника не раді такому рішенню сина. Його мати агітує почекати та не йти у відпустку, або ж ще раз повернутися в Україну, але окупант не хоче ще раз їхати зіткнутися з українськими військовими.

"Ні, мам! Весь. Не хочу після всього. У мене немає ніякого бажання", - заявив загарбник.

Як раніше повідомляв УНІАН, у російській армії не вистачає безпілотників, а також людей, які вміють керувати БПЛА. З цієї причини у військо РФ намагаються набирати людей з відповідними навичками як найманців.

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