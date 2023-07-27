Дуже великі строки отримали цивільні та військові, що захищали країну.

Правозахисниця розповіла, яких українців та за що окупанти незаконно відправили "за ґрати". Відповідні дані на брифінгу у медіацентрі "Україна – Одеса" оприлюднила адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова.

За її словами, так званий верховний суд "ЛНР" засудив до довічного ув’язнення жителя Станично-Луганського району, який намагався захистити себе та своє житло від окупантів.

"Фактично у нього сталася сутичка із військовим РФ та представником окупаційної адміністрації, які вдерлися до його будинку. Під час сутички він вбив колаборанта та поранив російського військового", - розповіла правозахисниця.

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Також за "державну зраду" до 14 років позбавлення волі окупанти засудили жителя селища Лутугине (окупована частина Луганщини), який підтримував Україну у соціальних мережах. За даними Ястребової, цей чоловік, який має російське громадянство, відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.

Ястребова додала, що також 19-річній жительці окупованого населеного пункту Миронівка загарбники інкримінують ст. 329 КК РФ (наруга над державним прапором). За даними правозахисників, ця дівчина зірвала з адміністративної будівлі прапор РФ та розірвала його. Про подію один із місцевих колаборантів повідомив "правоохоронні органи", та дільничний знайшов "злочинця".

Ястребова наголошує, що окупаційна влада постійно порушує Женевську конвенцію, зокрема щодо військовополонених, яких засудили, як цивільних осіб.

Адвокатка навела приклади таких незаконних засуджень військових, які відбуватимуть покарання у колонії суворого режиму.

Так, 14 років тюрми отримав гранатометник Національної гвардії України (військова частина 30-27) Олексій Притулецький, який служив за контрактом у званні "солдат. До такого ж строку засудили Олександра Пінтковського - військовослужбовця 54-ої окремою механізованої мотопехотній бригади (військова частина 06-93). Також 15 років позбавлення волі отримав солдат Едуард Колесник - стрілець 24-ої окремої механізованої бригади.

"До таких величезних строків окупанти засуджують наших людей для того, щоб з місць позбавлення волі примусити йти на фронт за вже відпрацьованим у РФ механізмом (воювати проти України – УНІАН)", – додала Ястребова.

За її даними, за липень на тимчасово окупованих територіях України незаконно затримано 218 громадян України, але ці цифри – не остаточні.

"Варто зазначити, що окупанти наполегливо знищують українську ідентичність", – акцентує Ястребова.

Наприклад, у Маріуполі так зване управління федеральної служби безпеки "ДНР" вилучило 1,5 тис. примірників української літератури як "екстремістської", та затримало 15 осіб по цій "справі".

Порушення прав людей на окупованих територіях

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей загарбники проводять інтенсивну приховану мобілізацію. Там відкрили так звані відділи військового обліку, на який вже примусово взято 4,3 тисячі українських чоловіків.

Також відомо, що у РФ було звільнено із колоній багато засуджених та відправлено воювати проти України.