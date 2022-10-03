Біля Балаклії на міні підірвалося авто екстреної медичної допомоги, є жертва.

На Харківщині госпіталізовано двох мирних жителів, які отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні зазначається, що минулої доби ворог продовжував обстріли Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

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"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано 2 цивільних в Чугуївському та Куп'янському районах", - повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що в області триває процес розмінування, і протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів. "Втім, одразу розмінувати великі площі фізично неможливо, мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, залишається дуже високою", - наголосив голова Харківської ОВА.

Синєгубов повідомив, що в Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. "На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення", - зазначив він.

Також Синєгубов додав, що в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік.

Голова Харківської ОВА закликав всіх бути максимально обережними.

Ситуація в Харківській області під час повномасштабної війни з РФ - важливі новини

Супротивники обстрілювали мирні населені пункти Харківщини й брали їх під контроль, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Наприкінці серпня армія України пішла у контрнаступ. 16 вересня президент Володимир Зеленський поділився дуже хорошою новиною - вже деокуповано майже всю Харківщину.

Пізніше стало відомо, що вороги у "сірій зоні" - між Куп’янськом на Харківщині і окупованою росіянами частиною Луганщини обстріляли колону машин з цивільними, загинули понад 20 осіб.

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