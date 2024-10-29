Вночі загарбники вдарили по Основʼянському району Харкова, зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

У ніч на вівторок, 29 жовтня, російські загарбники вдарили по житлових будинках, розташованих в Основʼянському районі Харкова.

Унаслідок ворожого удару загинули чотири особи - дві жінки та двоє чоловіків, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

"О 03:00 окупанти вдарили по Основʼянському району в м. Харків. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку", - повідомив чиновник.

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Він додав, що один приватний будинок був зруйнований, а два - пошкоджено. Почалася рятувально-пошукова операція, розбирали завали. Станом на 3:47, за відомостями Синєгубова, було три жертви, а потім кількість загиблих зросла:

"Внаслідок удару вже троє загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. На жаль, внаслідок ворожого удару по житлових будинках загинули четверо людей - двоє жінок і двоє чоловіків".

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Росіяни вже багато разів били по Харкову з різного озброєння, в обласному центрі є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

Зокрема, увечері 28 жовтня супротивники завдали по місту авіаційного удару. Внаслідок атаки серйозно пошкоджена будівля Держпрому (будинок Державної промисловості).

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