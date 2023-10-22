Він наголосив, що попри все Україна вижене російське зло зі своєї землі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість Росії за удар по терміналу "Нової пошти" у Харківській області та кожен прояв її терору.

Про це глава держави зазначив у вечірньому відеозверненні. "Ми обовʼязково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також. Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає", - заявив президент.

Він наголосив, що попри все Україна вижене російське зло зі своєї землі.

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"Головне – це фронт, наша оборона, наші дії, наші результати, допомога кожного та кожної тим, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що наступний тиждень додасть ще можливостей для України – для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору, для нашої формули миру, яка продовжує обʼєднувати світ.

Удар по Харківській області

21 жовтня близько 22:15 військові РФ ракетою С-300 поцілили у термінал "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована. Сталася пожежа. Загинули 6 людей, 17 отримали поранення. Пошкоджені 7 вантажних автомобілів підприємства та 2 напівпричепи. Удар завдали з території Бєлгородської області РФ.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по будівлі.

Наразі ідентифіковано всіх шістьох загиблих внаслідок ворожого удару по терміналу.

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