В одній з квартир постраждалої багатоповерхівки повністю вибило стіну.

Внаслідок наймасовішої атаки РФ дронами-камікадзе по українській столиці в одній з квартир багатоповерхівки, пошкодженої уламками збитого БПЛА, повністю вибило стіну. Деякі мешканці будинку спали під час повітряної тривоги, оголошеної в місті, і прокинулися після удару, свідчать їхні розповіді журналістам "Радіо Свобода".

Мешканка однієї з квартир розповіла, що дізналася про те, що більше не має житла, перебуваючи за містом.

"Ми поїхали до моєї мами за місто. О 02-02:05 нам зателефонувала мама мого хлопця з Німеччини і сказала, що квартири в нас уже немає. Влучило всередину, наших сусідів [квартира] найбільше постраждала, ми поруч з ними. У нас немає… У нас геть вибило стінку і ми можемо просто перейти до них (сусідів – УНІАН) в квартиру", – каже дівчина.

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Ще один мешканець будинку розповів, що не почув тривогу й прокинувся від вибухів.

"Коли це (вибухи – УНІАН) були поруч, я, маючи гарний міцний сон… Мене навіть підкинуло. Я не зрозумів, що відбулося. Ми якось в такому жаху прокинулися", – каже чоловік.

Атака РФ по Києву 8 травня - що треба знати

В ніч на понеділок, 8 травня, російські окупанти завдали наймасовішого удару по українській столиці дронами-камікадзе. Загалом за ніч було випущено 60 дронів. Більше 30 випустили по столиці, 35 були ліквідовані силами та засобами протиповітряної оборони у взаємодії зі складовими Сил оборони.

Попри те, що всі дрони було збито, атака на Київ не пройшла безслідно. Уламки ворожих БПЛА пошкодили автівки, резервуар з дизельним паливом, багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва.

Внаслідок атаки, як повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко, було поранено 5 осіб у двох районах Києва. З них троє були поранені у багатоповерхівці, двох постраждалих госпіталізували, загрози для їхнього життя немає.

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