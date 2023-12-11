Внаслідок удару поранення отримали четверо людей.

Внаслідок ворожої атаки цієї ночі падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зауважив, що за однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без подальшого загорання.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено."Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Виявлено чотирьох потерпілих", - повідомив він.

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Клименко додав, що на місці подій працювали 10 рятувальників та 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Ракетні удари по Києву

Сьогодні о 4 годині ранку в Києві прозвучала серія вибухів, після чого була оголошена повітряна тривога. Вранці Повітряні сили повідомили, що близько 4 ранку 11 грудня російські окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

Вранці 8 грудня російські окупанти атакували Київ з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Сили і засоби ППО усі ракети, що летіли на столиці, знищили на підльоті до міста.

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