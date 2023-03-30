Окупанти порушують права громадян України, зазначили у Генштабі ЗСУ.

В окупованому росіянами Криму працівники Федеральної служби безпеки РФ допитують, б'ють та роздягають цивільних під час фільтрації.

В деяких населених пунктах півострова загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо", - йдеться у повідомленні.

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Вже не раз повідомлялося, що росіяни в Криму переслідують людей, які виступають проти окупаційної "влади". ЗМІ не раз повідомляли про викрадення й "арешти" активістів. Людей навіть цькують за українські пісні.

Варто зазначити, що Київ вирішив боротися за всі свої землі, окуповані РФ. Загарбники вже готуються до оборони півострова - риють окопи та зводять фортифікаційні споруди.

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