Загиблого воїна поховали у Львові на Личаківському кладовищі.

Триває війна в Україні, і наступ Збройних сил України в Курській області має страшну ціну - стало відомо про загибель 30-літнього воїна Ігоря Северенчука.

З бійцем прощалися у неділю, 18 серпня, у Львові, його поховали на Личаківському кладовищі, написав мер обласного центру Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"Операція ЗСУ у Курській області має страшну ціну. Мусимо це усвідомлювати і пам‘ятати тих, хто її платить. Сьогодні у Львові попрощалися з... Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області РФ. У Ігоря залишилися батьки, дружина, син та брат", - поділився чиновник.

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Захисники нашої країни на початку поточного місяця розпочали операцію на Курщині та звільнили вже більш як 80 населених пунктів. Українська сторона вже створила на звільненій території військову комендатуру.

Повідомлялося, що кордон РФ з Україною в Курській області був погано захищений, і його обороняли здебільшого строковики. Під час наступу українців багато російських військових здалися у полон. Водночас, за словами аналітика Sky News Майкла Кларка, деякі великі українські підрозділи потрапили в засідку.

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