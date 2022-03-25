У березні вони пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації Росії і добровільно стали "працівниками міліції" у окупантів.

П'ятеро працівників поліції Луганщини підозрюються у колабораційній діяльності.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

"За даними слідства, у березні 2022 року співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта. У ході "працевлаштування" підозрювані надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур та присягли на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці", - розповіли у прокуратурі.

Таким чином, вони добровільно стали "працівниками міліції" так званих Старобільського, Щастинського та Станично-Луганського "РОВД МВД "ЛНР".

Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваних з метою приводу у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу.

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