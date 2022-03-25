П'ятеро працівників поліції Луганщини підозрюються у колабораційній діяльності.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).
"За даними слідства, у березні 2022 року співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта. У ході "працевлаштування" підозрювані надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур та присягли на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці", - розповіли у прокуратурі.
Таким чином, вони добровільно стали "працівниками міліції" так званих Старобільського, Щастинського та Станично-Луганського "РОВД МВД "ЛНР".
Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваних з метою приводу у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу.