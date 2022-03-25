Це матиме серйозні наслідки для росіян, зауважили в розвідці.

Українські військові націлилися на матеріально-технічні активи на територіях, які контролює Росія.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства оборони Великобританії.

Так, за даними британської розвідки, українські війська завдали ударів по цінних цілях на окупованих Росією районах України. Йдеться, зокрема, про десантний корабель та склади боєприпасів у Бердянську.

Це матиме серйозні наслідки для росіян, зауважили в розвідці.

"Це змусить російських військових поставити пріоритет захисту свого ланцюга поставок і позбавить їх так необхідного поповнення сил. Це зменшить спроможність Росії проводити наступальні операції та ще більше зашкодить моральному духу, який і без того знижується", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило командування Військово-морських сил ЗСУ, окрім знищенного постраждали й інші російські кораблі. Так, на великому десантному кораблі (ВДК) "Саратов" сталася пожежа, здетонував боєкомплект. На ВДК "Новочеркаськ" - три окупанти загинули та троє поранених.

Також стало відомо, що знищеним російським кораблем, а також іншими пошкодженими кораблями в порту Бердянська, командували зрадники, які перейшли на сторону Росії у 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини: