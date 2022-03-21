Ліквідовані військовослужбовці зрадили присягу та перейшли на бік РФ після анексії півострова.

80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знищила підрозділ зрадників з окупованого Перевального (Крим).

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

До анексії Криму у Перевальному базувалася 36 бригада морська піхота і підрозділи спеціального призначення. Частина військових не вийшла з півострова, зрадила присягу та у 2022 році прийшла воювати проти України.

"Зрадників знищено, тепер вони 200-ті зі 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так, ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.

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